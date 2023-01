Il complesso delle strade di un Paese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il complesso delle strade di un Paese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Il complesso delle strade di un paese

paese (ipa: /pa'eze/; paexe in veneto) è un comune italiano di 22 011 abitanti della provincia di treviso in veneto. settimo della provincia per numero...

Completo. un passo importante per la ricostruzione e il miglioramento della rete viaria del paese si ebbe il 16 giugno 1951 con la stipula della convenzione...