La classe in fabbrica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La classe in fabbrica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : OPERAIA

Significato/Curiosita : La classe in fabbrica

la classe operaia va in paradiso è un film del 1971 diretto da elio petri e scritto dallo stesso petri con ugo pirro, vincitore del grand prix per il...

Puramente manuali/esecutive sono inquadrati come operai. uno degli elementi distintivi della condizione operaia è una minore richiesta di educazione accademica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 19 gennaio 2023

Altre definizioni con classe; fabbrica;