C è chi parte con questa in resta - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : LANCIA

Significato/Curiosita : C e chi parte con questa in resta

Rimane traccia nella locuzione in italiano "partire con la lancia in resta", ovvero affrontare un'impresa energicamente, con risolutezza. musciarelli l....

lancia, azienda automobilistica italiana fondata nel 1906 a torino dal citato vincenzo lancia e attualmente facente parte del gruppo fca lancia veicoli... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 19 gennaio 2023

