È caprina in una questione futile - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : LANA

Significato/Curiosita : E caprina in una questione futile

futili, si dice che perde tempo intorno a "questioni di lana caprina". in realtà, le capre diffuse in zone assai fredde spesso sono ricoperte da una soffice...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi lana (disambigua). la lana è una fibra tessile naturale che si ottiene dal vello di ovini (pecore... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 19 gennaio 2023

