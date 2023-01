Bandito dalla patria, condannato all esilio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Bandito dalla patria, condannato all esilio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : PROSCRITTO

Significato/Curiosita : Bandito dalla patria condannato all esilio

Quadrilogia dedicata a duca lamberti, un giovane medico radiato dall'ordine e condannato al carcere per aver praticato l'eutanasia ad una vecchia signora, malata...

Robin hood il proscritto (robin hood le proscrit) è un romanzo storico attribuito ad alexandre dumas (padre) e pubblicato postumo nel 1873. si tratta della... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 19 gennaio 2023

Altre definizioni con bandito; dalla; patria; condannato; esilio;