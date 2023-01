Un alternativa al metro parigino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un alternativa al metro parigino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Un alternativa al metro parigino

Nel 1957, che per la sua estetica, rivoluzionaria per lo standard del metrò parigino, diviene assai famosa. nel 1959, l'office régional des transports è...

La linea rer a è una rete di linee ferroviarie che si estendono per quasi 80 km del réseau express régional, il servizio ferroviario suburbano di parigi...