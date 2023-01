L Alberto noto per le sculture dalle figure filiformi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L Alberto noto per le sculture dalle figure filiformi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : GIACOMETTI

Significato/Curiosita : L alberto noto per le sculture dalle figure filiformi

Italiana e straniera dal xix secolo a oggi. tra dipinti, disegni, sculture e installazioni, le quasi 20.000 opere della raccolta sono espressione delle principali...

giacometti sulla banconota da 100 franchi svizzeri, utilizzata fino a settembre 2019. alberto giacometti (borgonovo di stampa, 10 ottobre 1901 – coira... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 19 gennaio 2023

