Tiene impegnati eserciti contrapposti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tiene impegnati eserciti contrapposti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : COMBATTIMENTO

Significato/Curiosita : Tiene impegnati eserciti contrapposti

Asburgico, influì sul morale e sulla determinazione anche dell'esercito tedesco impegnato a organizzare gli ultimi tentativi di offensiva sul fronte...

Da combattimento); un allenamento atto a migliorare le proprie doti nell'arte del combattimento. arte marziale autodifesa battaglia combattimento corpo... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 17 gennaio 2023

Altre definizioni con tiene; impegnati; eserciti; contrapposti; Così tiene le gambe chi è seduto su un muro; tiene stretti l uno all altro; Si sostiene per passare; Mantiene costante la temperatura; Un no impegnati vo; Gravoso, impegnati vo; Un accordo impegnati vo; impegnati in qualcosa; Le fughe degli eserciti ; Scontri di eserciti ; Ai lati degli eserciti ; Negli antichi eserciti faceva le veci del capitano; Sono contrapposti ai catodi; I migliori romani contrapposti ai populares lat; L'accostamento di parole o concetti contrapposti ; Cerca nelle Definizioni