Un oggetto... in regalo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un oggetto... in regalo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : OMAGGIO

Significato/Curiosita : Un oggetto... in regalo

All'imperatore o al sovrano in generale; sono regalie in particolare le tasse e le insegne regali. lo stesso argomento in dettaglio: insegne del sacro...

Maria rosaria omaggio maria rosaria omaggio (roma, 11 gennaio 1954) è un'attrice e scrittrice italiana. di origini napoletane, inizia la sua attività... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 17 gennaio 2023

Altre definizioni con oggetto; regalo; oggetto prezioso legato ad un epoca storica; Nella frase, specifica la provenienza del soggetto ; L oggetto di ogni comunicazione; Prese in giro, sono oggetto di scherno; Un regalo ottenuto a spese d altri; regalo inaspettato durante un ballo fra; regalo di Capodanno; Spesso conta più del regalo ; Cerca nelle Definizioni