Mescolanza di cose diverse - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : AMALGAMA

Significato/Curiosita : Mescolanza di cose diverse

mescolanza di più cose dalla quale deriva una res composita che impedisce il loro discernimento. ne è ipotesi lo svuotamento in un silos di sacchi di...

Cercando altri significati, vedi amalgama (disambigua). arquerite, un amalgama naturale di mercurio e argento si definisce amalgama una lega di mercurio con altri... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 17 gennaio 2023

