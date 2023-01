Insieme d individui - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Insieme d individui. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : GENTE

Psychiatry ha analizzato più di 30.000 individui, trovando una correlazione consistente tra carenza di vitamina d e un tasso di depressione più alto, correlazione...

gente – sinonimo di "popolo", inteso come gruppo umano che si autopercepisce con caratteristiche comuni gente – traduzione di gens, gruppo di famiglie... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 17 gennaio 2023

