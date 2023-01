Che dà sufficiente compenso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Che dà sufficiente compenso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : REMUNERATIVO

Significato/Curiosita : Che da sufficiente compenso

Percepita da un lavoratore dipendente si usano i termini (che non sono sinonimi) salario e stipendio. per un lavoratore autonomo si parla di compenso. con...

Lavoro che per lui è insoddisfacente poiché molto impegnativo e ben poco remunerativo. fisico massiccio, si vocifera che nel febbraio del 1975 abbia avuto... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 17 gennaio 2023

