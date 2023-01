Un bosco fitto ed esteso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un bosco fitto ed esteso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Un bosco fitto ed esteso

Riconoscibile in modo più esteso alla flora e fauna mediterranea. il bosco è prevalentemente costituito di piande di faggio e di pino. il fitto sottobosco presenta...

selva – sinonimo di bosco o foresta. selva dei molini – comune in provincia di bolzano selva di cadore – comune in provincia di belluno selva di progno...