Una lingua come l aramaico - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : SEMITICA

Significato/Curiosita : Una lingua come l aramaico

Disambiguazione – "aramaico" rimanda qui. se stai cercando l'alfabeto, vedi alfabeto aramaico. l'aramaico è una lingua semitica che vanta circa tremila...

Ha conoscenza allo stato attuale della prima cultura linguisticamente semitica. l'idea di un popolo semita è derivata dal racconto biblico sulle origini... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 15 gennaio 2023

