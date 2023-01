Una base del Dna come la timina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una base del Dna come la timina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : AZOTATA

Significato/Curiosita : Una base del dna come la timina

Biochimica, la metilazione del dna è una modificazione epigenetica del dna. il processo consiste nel legame di un gruppo metile (-ch3) ad una base azotata...

In biochimica, per base azotata si intende una delle cinque basi che compongono i nucleotidi del dna (acido desossiribonucleico) e dell'rna (acido ribonucleico)... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 15 gennaio 2023

