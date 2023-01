Relativo all ufficio dell arcivescovo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Relativo all ufficio dell arcivescovo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CURIALE

Significato/Curiosita : Relativo all ufficio dell arcivescovo

Passa di norma ad un arcivescovo. arcivescovo pietro parente † (7 dicembre 1965 - 26 giugno 1967 creato cardinale) arcivescovo paul-pierre philippe,...

curiale è del ravenna tuttomercatoweb.com ^ davis curiale al cittadella archiviato il 26 luglio 2009 in internet archive. ascittadella.it ^ curiale al... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 15 gennaio 2023

Altre definizioni con relativo; ufficio; dell; arcivescovo; relativo al complesso dei beni inalienabili dello Stato; relativo al tribunale; relativo ai sacerdoti; relativo alla caccia; Piccola stanza di un ufficio ; Il compagno d ufficio ; Lo rilascia l ufficio di stato civile; Il caos amministrativo che nuoce ad ogni ufficio ; Produce meno calore dell antracite; Tettoia dell a stazione; I colori dell e carte da gioco; Relativi allo sfruttamento dell energia nucleare; arcivescovo luterano; Il Comune del Comasco dell arcivescovo Ariberto; Carlo Maria __, celebre ex arcivescovo di Milano; Il loro primate è l arcivescovo di Canterbury; Cerca nelle Definizioni