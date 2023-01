Relativi allo sfruttamento dell energia nucleare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Relativi allo sfruttamento dell energia nucleare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ATOMICI

Significato/Curiosita : Relativi allo sfruttamento dell energia nucleare

Montalto di castro lo sfruttamento dell'energia nucleare in italia ha avuto luogo tra il 1963 e il 1990. le cinque centrali nucleari italiane sono state...

I bombardamenti atomici di hiroshima e nagasaki furono due attacchi nucleari, attuati sul finire della seconda guerra mondiale e compiuti dagli stati... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 15 gennaio 2023

Altre definizioni con relativi; allo; sfruttamento; dell; energia; nucleare; relativi al poeta dell Iliade e dell Odissea; relativi al cloruro di sodio; relativi agli antichi Galli; relativi all insegnamento; Il frutto con il mallo ; Le cascate a cavallo tra USA e Canada; Lo sono i pallo ni per il rugby; Fa andare molti Bergamaschi allo stadio; Il perfido sfruttamento delle altrui sventure; sfruttamento della prostituzione nell'antica Roma; Lo sfruttamento delle altrui sventure; I colori dell e carte da gioco; Fu un popolare Erminio dell a rivista; Raffredda il motore dell auto; Governatore di provincia dell antico impero persiano; L energia sprigionata dalle viscere della Terra; Piccolo pasto per riprendere energia ; energia data da un alimento; Piena energia del corpo; Avviene in reattori e produce energia: __ nucleare ; Località del Piacentino: negli Anni 80 vi funzionò una centrale nucleare ; I residui dell utilizzo dell energia nucleare ; Città giapponese famosa per un disastro nucleare ; Cerca nelle Definizioni