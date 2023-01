Recipiente di cartone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Recipiente di cartone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SCATOLONE

Significato/Curiosita : Recipiente di cartone

Pacchetti sacchi di juta, sacchi di farina portafogli contenitori per la spedizione, tra cui: scatole ondulate, realizzate in cartone ondulato container...

Scatola (singolo). uno scatolone in cartone ondulato scatola decorata in legno le famose scatolette di zuppa campbell's lo scatolone è un contenitore di... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 15 gennaio 2023

recipiente destinato a contenere un liquido benedetto; recipiente per birra; recipiente di coccio per l olio; recipiente per l acqua; Noto cartone degli anni 90: Piccoli __ di cuore; Topo di un noto cartone animato assieme al Prof; Un cartone tratto da un libro di Waldemar Bonsels; Grossi contenitori di cartone