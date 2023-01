Quella viva è caustica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella viva è caustica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CALCE

Significato/Curiosita : Quella viva e caustica

Come: idrossido di sodio, soda caustica idrossido di potassio, potassa caustica ossido di calcio, calce viva caustica (ottica), l'inviluppo dei raggi...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi calce (disambigua). il termine calce indica una serie di materiali da costruzione, noti fin dall'antichità... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 15 gennaio 2023

quella fiscale esaspera i contribuenti; Stravinskij musicò quella della Primavera; C è quella anastatica; quella di mezzo è un ripiego; viva ci dispute; Serviva per filare; La sepolta viva della lirica; viva ce e scoppiettante; Quella caustica si usa per certi saponi; caustica : soda = muriatico : x; Quella caustica si usa per produrre certi saponi; Ironia caustica ;