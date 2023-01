Produce meno calore dell antracite - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Produce meno calore dell antracite. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TORBA

Significato/Curiosita : Produce meno calore dell antracite

L'antracite consumata negli stati uniti contiene in media 25 milioni di btu/ton (29 mj/kg). a partire dal 1980 gli scarti e i detriti di antracite vengono...

Se stai cercando altri significati, vedi torba (disambigua). torba di sfagno torba a lewis, in scozia la torba è un deposito composto da resti vegetali... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 15 gennaio 2023

