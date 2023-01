Permette di acquistare... con una firma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Permette di acquistare... con una firma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 14 lettere : CARTA DI CREDITO

Significato/Curiosita : Permette di acquistare... con una firma

La propria firma nello spazio predisposto, se la transazione non avviene in modalità contactless. esempio di fronte di una tipica carta di credito: logo...

Carte di credito risalenti ai primi anni 2000, sprovviste di microchip la carta di credito è un tipo di carta di pagamento cioè uno strumento di pagamento... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 15 gennaio 2023

Altre definizioni con permette; acquistare; firma; Pay __, permette i pagamenti online; permette di rinviare il pagamento; Si organizza se il tempo lo permette ; permette di regolare il getto dell acqua in doccia; acquistare una nuova forma; acquistare senza provare: comprare a scatola __; acquistare titoli finanziari; Si è disposti a pagarlo per acquistare una merce; firma per un altro; firma re per garanzia; La faceva Napoleone firma ndo; È versata a garanzia alla firma di un contratto; Cerca nelle Definizioni