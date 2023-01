Per combatterli è utilisima la penicillina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Per combatterli è utilisima la penicillina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BATTERI

Significato/Curiosita : Per combatterli e utilisima la penicillina

Differenti da batteri (eubatteri) ed eucarioti. secondo le recenti classificazioni, non fanno parte del regno dei batteri. bacteria, batteri; alcuni gruppi... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 15 gennaio 2023

