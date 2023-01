Paragonare due o più cose per rilevarne eventuali differenze - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Paragonare due o più cose per rilevarne eventuali differenze. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : CONFRONTARE

Significato/Curiosita : Paragonare due o piu cose per rilevarne eventuali differenze

Frazione molare e il numero di reynolds). come detto, essere capaci di confrontare proprietà omogenee significa semplicemente essere capaci di stabilire... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 15 gennaio 2023

paragonare cose o persone: mettere a __; Non ne hanno le cose che si gettano via; Fa far le cose male; Manca alle cose tenui e cedevoli; Le cose di questo mondo; Un avvertenza contro eventuali reclami, nel web; Al limite, nell eventuali tà in cui; Liberare un canale da eventuali intoppi; Supposta eventuali tà; La posizione di chi dà importanza alle differenze sociali; differenze tecnologiche; Le differenze in più; differenze , disparità;