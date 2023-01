Il numero che nelle frazioni sta sotto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il numero che nelle frazioni sta sotto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Quadrato con al centro un cerchio (che significava « parte ») posto sopra al numero quale numeratore. essi indicavano le frazioni vere e proprie come somma di...

numeratore ---------------- barra di frazione denominatore per esprimere verbalmente il denominatore si usano solitamente i numeri ordinali, per esempio...