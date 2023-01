Nominato in precedenza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nominato in precedenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SUDDETTO

Significato/Curiosita : Nominato in precedenza

Diaconale, ovvero il cardinale diacono nominato da più tempo. se tra diversi cardinali il tempo coincide, la precedenza spetta al prelato indicato per primo...

Sultanato del brunei, ricoprendo attualmente la carica di ministro senior del suddetto stato. ^ royal ark, su royalark.net. ^ bernama altri progetti wikimedia... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 15 gennaio 2023

Altre definizioni con nominato; precedenza; nominato per un altra legislatura; Era soprannominato il Flagello di Dio; Viene talvolta soprannominato il cane poeta; Ha possibilità di essere nominato per un incarico; Ha la precedenza sulle proprie strisce; Hanno la precedenza nei passaggi a livello; Deciso in precedenza ; Ritrattare una notizia data in precedenza ; Cerca nelle Definizioni