Laterizi per l edilizia - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : MATTONI

Utilizzato in edilizia. viene creato principalmente con argilla depurata, pressata in forme stabilite, asciugata e cotta in forni appositi. sono laterizi il mattone...

Significati, vedi mattone (disambigua). disambiguazione – "mattoni" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi mattoni (disambigua). collegiata...

I laterizi sulla casa; Una pavimentazione di laterizi ; Una fabbrica di laterizi ; Un laterizi o per il muratore; Industrie legate all edilizia ; Una struttura edilizia ; Una materia plastica per l edilizia ; Mattoni o tegole di argilla usati nell edilizia ;