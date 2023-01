Donne in cordata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Donne in cordata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : SCALATRICI

Significato/Curiosita : Donne in cordata

Diffusione della cultura della ceramica cordata e delle culture contemporanee confinanti la cultura della ceramica cordata, chiamata anche cultura dell'ascia...

Ma servono due persone per premerli in contemporanea. usagi, esperta scalatrice, risale i piani e preme all'ultimo con arisu i pulsanti, vincendo il gioco... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 15 gennaio 2023

