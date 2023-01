Così tiene le gambe chi è seduto su un muro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così tiene le gambe chi è seduto su un muro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PENZOLONI

Significato/Curiosita : Cosi tiene le gambe chi e seduto su un muro

Sotterraneo è rappresentato dalla statua di buddha seduto che si trova nella rotonda. gautama buddha è seduto su di un trono di loto con le gambe incrociate e una...

Sotto dei binari, lasciando in questo modo i passeggeri con le gambe a penzoloni. l'attrazione venne inaugurata nel marzo 1998 a seguito di un'ebsione... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 15 gennaio 2023

