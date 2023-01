Causa acuti dolori all orecchio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Causa acuti dolori all orecchio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : OTITE

Significato/Curiosita : Causa acuti dolori all orecchio

Trigeminale, il sofferente sperimenta un dolore sottostante grave e inflessibile simile ad un'emicrania oltre ai dolori acuti trafiggenti. questa variante è chiamata...

Timpanoplastico per otite media cronica colesteatomatosa. una grave incidenza dell'otite può causare patologie quali la sordità. ^ otite cronica e otite acuta, in... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 15 gennaio 2023

Altre definizioni con causa; acuti; dolori; orecchio; Le ondate causa te dai terremoti sottomarini; Uccelletti che causa no gravi danni ai frutteti; L innalzarsi dei capelli a causa della paura; Rumoroso a causa delle reazioni suscitate; Le consonanti negli acuti ; Li acuti zza l umidità; acuti dolori al torace; Uno dei sassofoni più acuti ; Un opera come i dolori del giovane Werther|; Se viene alle mani sono dolori ma non è il tipo litigioso; dolori muscolari; Se scorretta, può causare dolori muscolari; Le paroline che si dicono all orecchio ; Gli orecchio ni definiti dal medico; Gli orecchio ni; Percepito con l orecchio ; Cerca nelle Definizioni