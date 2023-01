L appellativo di Giano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L appellativo di Giano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BIFRONTE

Significato/Curiosita : L appellativo di giano

Vedi giano (disambigua). busto di giano conservato presso i musei vaticani marte che esce dal tempio sorvegliato da giano bifronte. villa medicea di poggio...

Simbolo di questa città. troviamo effigi di giano bifronte nel pozzo sacro di piazza sarzano (l'erma bifronte sulla cupoletta, proveniente da una fontana cinquecentesca... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 15 gennaio 2023

Un classico appellativo di Afrodite; appellativo di riguardo usato in passato in Sicilia; Un appellativo di Atena; __ Signora di Lourdes, un appellativo della Vergine; Cetacei che si spiaggiano ; Lavora quando gli altri mangiano ; L artigiano delle grondaie; Centro del trevigiano noto per il prosecco;