Alterato, guastato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Alterato, guastato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Alterato guastato

- il giorno del giudizio e terminator 3 - le macchine ribelli avessero alterato il futuro, permise loro di essere flessibili nel presentare il mondo futuristico...

I crediti deteriorati o prestiti non performanti (in inglese non performing loans, npl) sono crediti delle banche (mutui, finanziamenti, prestiti) che...