La santa patrona d Italia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La santa patrona d Italia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 15 lettere : CATERINA DA SIENA

Significato/Curiosita : La santa patrona d italia

Bartolomeo); inoltre è considerata patrona di numerose località in italia e nel mondo; in particolare è la santa patrona dei seguenti comuni italiani: salerno...

caterina di jacopo di benincasa, conosciuta come caterina da siena (siena, 25 marzo 1347 – roma, 29 aprile 1380), è stata una religiosa, teologa, filosofa... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 14 gennaio 2023

Altre definizioni con santa; patrona; italia; Viene ricordata con la Nina e la santa Maria; La santa Maria basilica gotica di Firenze; Furono stipulati fra Stato italiano e santa Sede; santa __: vi risiede papa Francesco; La patrona dello Stivale; La santa patrona di Catania e dell isola di Malta; La santa patrona di Catania e dell isola di Malta; Madonna del __: è la patrona dei ciclisti; Beijing in italia no; Nome della moda italia na; In fondo all italia ; La dinastia dei re d italia ; Cerca nelle Definizioni