Le prime in prima - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le prime in prima. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : PR

Significato/Curiosita : Le prime in prima

Optimus prime (noto in italia anche come commander e in giappone come convoy) è un personaggio immaginario e il protagonista della saga dei transformers...

Le avvertenze. normale elettrocardiogramma con l'intervallo pr evidenziato l'intervallo pr, detto anche intervallo pq viene misurato dall'inizio dell'onda... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 14 gennaio 2023

Altre definizioni con prime; prima; Si esprime in km h; La bellezza come la vede e la esprime il poeta; Concisi nell esprime rsi; Lo è il romanzo che si pianta dopo le prime pagine; È la prima a sgualcirsi; Stravinskij musicò quella della prima vera; Si stendono prima di apparecchiare; Fu la prima colonia romana in Gallia; Cerca nelle Definizioni