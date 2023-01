Si parla... all ombra della Madonnina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si parla... all ombra della Madonnina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MILANESE

Significato/Curiosita : Si parla... all ombra della madonnina

Terrazzo del duomo per rivolgere un'accorata preghiera di intercessione alla madonnina, gesto che desta l'attenzione dell'opinione pubblica nazionale e che lo...

milanese (relativo a milano) può riferirsi a: cotoletta alla milanese – piatto tipico della città risotto alla milanese – altro piatto tipico della città... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 14 gennaio 2023

Altre definizioni con parla; ombra; della; madonnina; Donne che parla no l afrikaans; Si parla in Moldavia; Lo discute il parla mento; Concisione nel parla re; All ombra del campanile; Vive all ombra della Madonnina; ombra , velo; Certamente, indiscutibilmente: senza ombra di __; Luci natalizie per le vie della città; Polpetta a base di spinaci della cucina lombarda; Deserto caldo più vasto della terra; Lo è il mantello della zebra; Vive all ombra della madonnina ; La città della madonnina ; La chiesa di Milano con la madonnina ; Vive all ombra della madonnina ; Cerca nelle Definizioni