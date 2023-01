Muro che divide le stanze - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Muro che divide le stanze. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PARETE

Significato/Curiosita : Muro che divide le stanze

Si distingue dalla tamponatura, che è il muro perimetrale che divide l'interno dall'esterno, e dal muro portante, che può essere interno o esterno ma...

parete – comune in provincia di caserta parete – elemento architettonico verticale parete – versante scosceso di una montagna parete cellulare – biologia... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 14 gennaio 2023

