Crollato o caduto in miseria - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : ROVINATO

Edificio crollato col nome di terremoto dell'aquila del 2009 si intende una serie di eventi sismici, iniziati nel dicembre 2008 e terminati nel 2012, con...

Il monastero di sant'angelo rovinato è un edificio sacro situato in località sant'angelo, nel comune di orbetello. su un poggio dominante un vasto paesaggio...

Il Ponte crollato a Genova; Lo è un edificio crollato in parte e malmesso; Di vecchio edificio crollato in più punti; Il Ponte crollato a Genova nel 2018; Rifare un abbonamento scaduto ; Angelo ribelle caduto negli inferi; Espressione che minimizza la negatività dell accaduto ; Non ne ha il biglietto scaduto ; Chi lo è in canna è ridotto in miseria ; Ridotto in miseria e solitudine; La miseria di chi non ha mezzi; Ristrettezza, miseria di spazi, di mezzi e d animo;