Corsi d acqua artificiali per irrigare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Corsi d acqua artificiali per irrigare.

Soluzione 6 lettere : CANALI

Significato/Curiosita : Corsi d acqua artificiali per irrigare

Naviglio di bereguardo, naviglio di paderno e vettabbia, e i corsi d'acqua artificiali canale ticinello, canale vetra, cavo redefossi, cavo ticinello...

canali – azienda italiana di produzione di abbigliamento canali – frazione del comune italiano di reggio nell'emilia val canali – vallata alpina del trentino...

Altre definizioni con corsi; acqua; artificiali; irrigare; Discorsi fra due; Dà nome alle Bocche tra la Sardegna e la corsi ca; Percorsi ... senza fine; L Accorsi attore; Pesce carnivoro di acqua dolce; Una capanna sull acqua ; L acqua vite dei Russi; Distese d acqua salsa; Regione indiana della tigre e i fuochi artificiali ; Particolari fibre tessili artificiali ; L ingegneria che progetta protesi e organi artificiali ; Tutt altro che artificiali ; Canaletti per irrigare i campi; Piccolo canale per irrigare ;