La Brigitte più famosa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Brigitte più famosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : La brigitte piu famosa

Col titolo e dio creò la donna è un film diretto nel 1956 da roger vadim. è il film che lancia a livello internazionale brigitte bardot come sex symbol...

Brigitte anne marie bardot, anche conosciuta come b.b. (parigi, 28 settembre 1934), è un'attrice, ex modella, cantante e attivista francese. dopo gli esordi...