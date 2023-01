Attrezzi utilizzati dai falegnami - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Attrezzi utilizzati dai falegnami. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : RASPE

Significato/Curiosita : Attrezzi utilizzati dai falegnami

Piccoli imprenditori con pochi dipendenti, non fa uso dei classici attrezzi da falegname bensì di macchine automatiche computerizzate, dal costo molto elevato...

rudolf erich raspe rudolf erich raspe (hannover, 26 marzo 1736 – killarney, 16 novembre 1794) è stato uno scrittore, scienziato e bibliotecario tedesco...

