Veneto che ha... un arena in città - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Veneto che ha... un arena in città. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : VERONESE

Significato/Curiosita : Veneto che ha... un arena in citta

994444°e45.438889; 10.994444 l'arena di verona è un anfiteatro romano situato nel centro storico di verona, icona della città veneta insieme alle figure di romeo...

Disambiguazione – "veronese" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi veronese (disambigua). probabile autoritratto di paolo veronese, particolare... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 13 gennaio 2023

Altre definizioni con veneto; arena; città; Un ottimo vino del veneto ; Vino rosso veneto ; Un ottimo rosso veneto ; __ veneto : vi nacque il pittore Giorgione; Colpisce la carena ; L arena per la pelota; Si esibiscono nell arena ; L arena della pelota; Luci natalizie per le vie della città ; città sull Isonzo; La città campana con la famosa reggia; città e golfo a nord di Napoli; Cerca nelle Definizioni