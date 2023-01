Scialbo come lo stile di certi narratori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scialbo come lo stile di certi narratori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SLAVATO

Significato/Curiosita : Scialbo come lo stile di certi narratori

Invece di fare una predica, ad un certo punto il sacerdote lo chiama per nome a gran voce dal pulpito. avvicinatosi, il religioso lo rimprovera di certi suoi...

Mate sarà tutta sfruttata: si tratta ormai di mate lavado ("mate lavato, slavato"). in argentina e uruguay il mate è bevuto amaro o dolce, aggiungendo zucchero... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 13 gennaio 2023

Altre definizioni con scialbo; come; stile; certi; narratori; scialbo , privo di gusto; scialbo , senza colorito; Scolorito, scialbo ; Un programma come X Factor; Pallida... come una candela; Realista... come Giovanni Verga; Gravi ed evidenti come certi errori; Legati a uno stile di vita non attivo; stile diffuso nella Gran Bretagna di fine 800; stile diffuso nella Gran Bretagna di fine 800; Moderno stile di jazz; Gravi ed evidenti come certi errori; In certi giochi valgono più dei re; Lo sono certi sorrisi; L insetto che in certi atteggiamenti... prega; Un tempo verbale da narratori ; Uno dei narratori di novelle del Decameron; Il Follett fra i grandi narratori ; Lo story... dei narratori ! ing; Cerca nelle Definizioni