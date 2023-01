I rametti nella gabbia dove stanno gli uccelli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I rametti nella gabbia dove stanno gli uccelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : POSATOI

Significato/Curiosita : I rametti nella gabbia dove stanno gli uccelli

In semi, frutta fresca e vegetali. [senza fonte] la femmina si procura rametti ed altro materiale per preparare il nido (in cattività per comodità si...

L'unico rapace notturno che in inverno si aggrega in dormitori, selezionando posatoi su alberi, sovente anche in aree urbane. da dicembre a febbraio, i gufi... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 13 gennaio 2023

