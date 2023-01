Propri del libro sacro dei musulmani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Propri del libro sacro dei musulmani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CORANICI

Significato/Curiosita : Propri del libro sacro dei musulmani

Cristo». secondo una tradizione diffusa tra i musulmani, il negus di abissinia - che ospitò gli esiliati musulmani quando maometto era in vita - avrebbe attestato...

Esso, ai loro occhi, la confermerà". ^ allen jones (lecturer di "studi coranici" nell'università di oxford) ammette che vi sono stati cambiamenti 'insignificanti'... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 13 gennaio 2023

Altre definizioni con propri; libro; sacro; musulmani; Come il sentimento di chi ama la propri a terra; Nome propri o di un Lupo blu dei fumetti; Gestisce quotidianamente un propri o canale video su Internet; propri etaria... di un cane; Una pagina del libro ; L elenco dei capitoli di un libro ; Scrisse il libro Cuore; Era al termine della notte in un libro di Céline; Edificio sacro dei buddhisti; Fiore sacro a Iside; Trampoliere sacro agli Egizi; Fiume sacro agli Indù; Il digiuno dei musulmani ; Edificio in cui i musulmani pregano e insegnano; musulmani : moschea = Ebrei : x; Lo ascoltano i musulmani