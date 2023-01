Un programma come X Factor - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un programma come X Factor. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : TALENTSHOW

x factor è la versione italiana del talent show musicale di origine britannica the x factor. le prime quattro edizioni sono andate in onda su rai 2, mentre...

