Petrolio in due parole - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : ORO NERO

Significato/Curiosita : Petrolio in due parole

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi petrolio (disambigua). il petrolio (dal termine tardo latino petroleum, composto da petra "roccia"...

oro nero (stadt anatol) – film del 1936 diretto da viktor turžanskij oro nero – film del 1942 diretto da enrico guazzoni oro nero – film del 2009 diretto... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 13 gennaio 2023

