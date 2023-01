Nasce in val Trenta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nasce in val Trenta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ISONZO

Significato/Curiosita : Nasce in val trenta

11°41'50.46e / 46.448147°n 11.69735°e46.448147; 11.69735 la val di fassa (val de fascia in ladino) è una valle nelle dolomiti, situata nel trentino nord-orientale...

Commons contiene immagini o altri file su isonzo isola della cona, su isoladellacona.it. laboratorio isonzo, su laboratorioisonzo.it. url consultato il... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 13 gennaio 2023

Altre definizioni con nasce; trenta; Dipinse Impressione, Sole nasce nte; nasce per fondazione; Scorre in Bulgaria e Grecia e nasce nel Vitosa; nasce sulle Ande e finisce nell Atlantico; Sono trenta tré in un noto scioglilingua; Periodi di trenta giorni... o poco meno; trenta per cento; È a trenta due denti quando si è molto contenti; Cerca nelle Definizioni