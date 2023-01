Infiammazione di una membrana dell occhio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Infiammazione di una membrana dell occhio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : IRITE

Significato/Curiosita : Infiammazione di una membrana dell occhio

Prodotte dai patogeni sono una delle cause principali di infiammazione. i recettori tlr (toll-like receptors) sono in grado di riconoscere organismi estranei...

Illustrativo e non sostituiscono il parere medico: leggi le avvertenze. l'irite è l'infiammazione dell'iride e dei corpi ciliari. fa parte delle uveiti... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 13 gennaio 2023

Altre definizioni con infiammazione; membrana; dell; occhio; infiammazione articolare; infiammazione causata dal fumo; infiammazione che può far perdere la voce; Un infiammazione della gola; membrana che riveste la bocca; La membrana media dell occhio, con l iride; membrana che avvolge l embrione dei vertebrati; Sottilissima membrana oculare; Il più illustre pittore greco dell antichità; Luci natalizie per le vie dell a città; Salume chiuso in un budell o; Polpetta a base di spinaci dell a cucina lombarda; I felini dall occhio acuto; La lente all interno dell occhio ; Nell anca e nel ginocchio ; Detto di occhio spento; Cerca nelle Definizioni