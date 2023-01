Giovane di un elegante quartiere romano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Giovane di un elegante quartiere romano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Giovane di un elegante quartiere romano

Napoletano) è uno dei quartieri collinari di napoli. i suoi abitanti vengono chiamati vomeresi. confina a nord con il quartiere arenella (viale michelangelo...

Auto costose ed uso di prodotti di lusso, al punto che il nomignolo "pariolino" finisce per essere spesso usato a roma per indicare in generale i giovani...