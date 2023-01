Dirige la squadra corse di Formula Uno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dirige la squadra corse di Formula Uno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : TEAM MANAGER

Significato/Curiosita : Dirige la squadra corse di formula uno

Coperte, tra cui la vittoria alla 24 ore di daytona nel 1985. dopo essersi ritirato dalle corse, a seguito di un incidente nel 1999, dirige una compagnia...

manager calcistico: sette mesi per studiare il mestiere, su gazzetta.it, 11 settembre 2019. ^ nicola occhipinti, cosa si studia per diventare manager... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 13 gennaio 2023

Altre definizioni con dirige; squadra; corse; formula; Il Pappano che dirige ; È un dirige nte; dirige re un match; Il gruppo che assiste il dirige nte; Storica squadra ciclistica; squadra milanese di basket; Una linea della squadra di calcio; Il cannoniere della squadra di calcio ing; Un atleta da sfibranti corse ; Si riempiva di folla per le corse delle bighe; Le corse atletiche come i 100 metri; Terreno per corse ippiche; Si formula no a Natale; Dopo Apriti... nella formula magica; Le varie tappe della formula 1; La formula chi suppone; Cerca nelle Definizioni