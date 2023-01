Lo è anche il grano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è anche il grano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CEREALE

Significato/Curiosita : Lo e anche il grano

Disambiguazione – "grano" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi grano (disambigua). il grano o frumento, arcaicamente anche trittico (con questi...

Secale cereale la segale (secale cereale l., 1753), nota anche come segala, è un cereale diffuso nelle zone temperate. esistono la segale invernale e... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 13 gennaio 2023

anche quelle dure sono liquide; Si aziona per asciugare la bianche ria; Non manca nei banche tti; La corrente religiosa alla quale aderì anche Pascal; Infesta i campi di grano ; Macchina per la macinazione del grano ; Il raccogliere il grano maturo; Così è il grano separato e pulito;